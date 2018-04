Musikvideo-Mittwoch: RÁN

„Hunt like lions

howl like wolves

feel so strong

like you were bulletproof“

Zum Frauentag habe ich euch ein Stück Musik herausgesucht, die das Zeug zum – zugegebenermaßen düsteren – Kampfsong hat: Hunt Like Lions ist der Titeltrack der Debüt-EP des Berliner Duos RÁN. Laura Landergott fiel bisher als Teil von Ja, Panik! und als neue Drummerin bei Christiane Rösinger auf. Zusammen mit Yair Karelich gründete sie 2017 ein neues Projekt, für das sie den Namen der nordischen Meeresgöttin Rán (wörtlich: Räuberin) wählten. Live erleben kann man RÁN am Freitag beim (ausverkauften) Berlin-Konzert von Dream Wife oder Mitte April in Leipzig und Großhennersdorf.



Für das Video zu Hunt Like Lions suchte die Berlinerin Fotografin Inga Turczyn Bilder für weibliches Empowerment. Zu finden ist es hoch zu Ross, an den Instrumenten und vor allem natürlich im auffallend diversen Kollektiv. Nach dem Clip bedanken sich RÁN:

„THANKS TO ALL THE KICK ASS WOMEN!“

Allein dieses Plattencover spricht als Promotion für sich – EP „Hunt Like Lions“ bei Bandcamp kaufen.