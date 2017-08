Musikvideo-Mittwoch: Alvvays

Es gibt so Tage, Wochen, in denen nichts mehr hilft, außer einer Portion bittersüßer Indiepop. Und so lief mir just heute die Kanadische Formation Alvvays (mit Doppel-V) über den Weg. Allein mit ihrer handgezeichneten Website weckt das Quartett um Sängerin Molly Rankin Sympathien. Ihr zweites Album, das am 8. September erscheint, trägt den ungeselligen Titel Antisocialites. Die Vorboten der Platte sind Dream Tonite und Plimsoll Punk überschrieben. Und als wäre das alles nicht genug der Shoegaze-Attitüde, handelt der erste bebilderte Track des Albums, In Undertow, vom Ende einer Freundschaft…

Meditate, play solitaire, take up self defense

Oh, wohlige Wehmut.

Alvvays touren gerade durch die Welt und werden auch in Berlin, Hamburg und Köln Station machen: