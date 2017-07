Musikvideo-Mittwoch: PTFA – Boss Bitch

Zum viralen 2012er Hit Boss Ass Bitch von PTFA hat die Künstlerin Winona Regan ein neues Animationsvideo für die Kreativ-Plattform Super Deluxe erschaffen. Und was für ein Video! Wilder, bunter, provokanter geht’s nicht.

Hinter dem Kürzel PTAF (das steht hier übrigens nicht für Polytetrafluorethylen, auch bekannt als Teflon, sondern für „Pretty Taking All Fades“) stecken drei Rapperinnnen aus L.A.: Kandi, K’Duce und Alizé. Boss Ass Bitch war ihre erfolgreiche Debütsingle, die unautorisiert von Nicki Minaj geremixt wurde. Nach der EP Fake Friends von 2014 soll ein Album in Arbeit sein. Bis dahin inspiriert weiterhin ihr Erstling:

When I come up on your hood

Yeah, you’re going to see me

I’m a pretty ass bitch taking all the fades