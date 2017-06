Musikvideo-Mittwoch: TORRES

Würde sich noch irgendeine für den Hastag #NSFW interessieren, wäre diese Warnung beim folgenden Video Skim angebracht. Also wo und wie auch immer ihr arbeitet, macht euch auf Körperlichkeit gefasst. Musikerin/Sängerin TORRES alias Mackenzie Scott zeigt unter der Regie von Ashley Connor zum einen selbst etwas Haut unterm lässigen Anzug, vor allem aber tasten sich weibliche Hände, Arme, Beine, Körper an sie heran und um sie herum. Ungewöhnlich inszeniert und doch erstaunlich sinnlich.

No pride or projection swells like insecurity

If only I could use that to hold you

I’d tell ya, I would use that to hold you