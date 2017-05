Star-Kunst-Kino: Song to Song

Wer als Carol-Fan die Castliste von Song to Song liest und sich auf ein Wiedersehen von Rooney Mara und Cate Blanchet freut, wird von Terrence Malick enttäuscht; die beiden spielen faszinierende Figuren, die sich leider nie begegnen. Nicht enttäuscht wird, wer eine verschachtelte (weiße) Liebesgeschichte erwartet, bei der monogame Heterosexualität nicht die einzige Option bleibt. Ganz zu schweigen von der Starbesetzung und den vielen Musiker*innen-Cameos.

Wie der schöne Trailer ahnen lässt, hat Terrence Malick sowas wie einen 130-minütigen Videoclip gedreht. Expressiv geschnitten wird von drei Menschen aus dem Musikbiz in Austin, Texas, berichtet. Zwar gibt es einen verzwickten Plot und viele Dialogschnipsel. Doch die Mehrheit des Texts wird als Gedankengänge mit wechselnden Perspektiven aus dem Off eingesprochen, sogar über die Gespräche hinweg. Um Musik geht es dabei allerdings nur vordergründig…

Zwischen der Musikerin Faye (Rooney Mara), dem Produzenten Cook (Michael Fassbender) und dem Songschreiber BV (Ryan Gosling) entwickelt sich eine lebenslustige Ménage á trois (wobei das Verhältnis zwischen den beiden Männer nie über die klassische Bromance hinausgeht). Die Interessen der drei liegen allerdings weit auseinander: Cook geht es nur um Geld und Dominanz, wohingegen Faye das Leben um jeden Preis bis aufs Letzte auskosten will, während BV tatsächlich von Musik und Liebe träumt. Letzterer wird von beiden getäuscht, das Gespann zerfällt – doch der Film geht weiter. Alle drei lassen sich auf neue Beziehungen ein. Cook treibt sein Machtspiel nun mit der Kellnerin Rhonda (Natalie Portman). Gosling alias BV hat das Glück nach „Therese“ auch „Carol“ (Cate Blanchett) zu daten. Und Rooney Mara spielt überraschend wieder eine lesbische Affäre (mit „Bond Girl“ Bérenice Marlohe als Zoey).

So ganz glücklich scheint Malick mit seinem gewählten Sujet nicht zu sein. Über die Arbeit des Trios, vor von Maras Figur Faye, wird fast nichts gezeigt. Der Film streift auch Lykke Li, Die Antwoord, Iggy Pop oder die Red Hot Chili Peppers nur kurz auf ihren Konzerten oder im Backstage. Zwar inszeniert er in den schönsten Bildern einen elitären Lifestyle zwischen Poolparties und Rockfestivals, doch wirft er am Ende einen verklärten Blick auf das „einfache Landleben“. Was ihm aber authentisch gelingt, sind die Suchbewegungen der getriebenen Hauptfiguren, deren Liebe und Leiden, Ausgelassenheit und Depression tatsächlich nahe gehen.

Damit ihr auf den Geschmack kommt, hier ein paar offiziell veröffentlichte Szenen aus dem Film – darunter Lebensweisheiten von keiner Geringeren als Patti Smith, die im Film als einzige authentische Person eine tragende Rolle einnimmt:

Song to Song (ca. 130 min) startet am 25. Mai in den deutschen Kinos.