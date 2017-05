Musikvideo-Mittwoch: Bleachers

Anlässlich des Internationalen Tags gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie gibt es heute ein besonders schrilles, empowerndes Musikvideo: Zum Synthie-Poplied Don’t Take the Money seiner Band Bleachers hat Jack Antonoff seiner Freundin Lena Dunham die Kamera in die Hand gedrückt. Diese setzte ihn in den Mittelpunkt der glitzernsten, queersten Hochzeit überhaupt – nur um den patriarchalen Topos des Brautraubs in einem lesbischen Finale auf die Schippe zu nehmen. Die Zeremonie übernimmt zudem die frisch als bi geoutete Alia Shawkat. Camp meets female Russian spy. Das neue Bleachers-Album Gone Now erscheint nächsten Monat.

Happy IDAHOT!