Musikvideo-Mittwoch: Blondie – Fun

Eine Reise durch Raum und Zeit: Just wenn ich Discokugeln und Lamettaperrücke am meisten vermisse, zaubern Blondie ihr neues Video Fun aus dem Hut. Regisseur Dikayl Rimmasch (Beyoncé: Lemonade) komponiert zu schwarz-weißen Aufnahmen von Debbie Harry und Band ein Retro-Science-Fiction-Filmchen: Ein Flug zum Mars, die Begegnung zweier androgyner Wesen in der Wüste, psychedelische Animationen und schließlich eine multisexuelle Party, als wäre in New York noch immer 1972.

„In these trying times we need some fun. We’re very serious about fun.”

Fun ist die erste Veröffentlichung vom neuen Album Pollinator, das am 5. Mai erscheint.