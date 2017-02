Musikvideo-Mittwoch: Mai Lan – Vampire

Der Musikvideo-Mittwoch ist zurück – ganz fett mit Vampirinnen und Poolparty!

Mai Lan brachte schon vor 5 Jahren ihr zweisprachiges Debütalbum heraus. Bekannter wurde die Musikerin aus einer französischen Künstlerfamilie, als sie letztes Jahr für M83 alias Anthony Gonzalez auf dem Album Junk sang und mit ihm auf Tour ging. Mit Gonzalez schrieb Mai Lin auch ihren neuen Track Vampire. Und mit dem dazugehörigen Video von PANAMÆRA bleibt Mai Lan nun garantiert im Gedächtnis: Hier treiben sie und zwei Gespielinnen ihr blutdürstiges Unwesen, lecken sich die metallischen Fangzähne und machen sich auf einem dekadenten Anwesen breit. Nicht mal die Sonne kann sie verjagen.

“Vampire” is a joyful, festive threat. In this song, I am a vampire who explains there is no way to escape and how I will devour you … I always liked the narrow limit between a frightening and a funny atmosphere, that fuzzy half-smile … I show up with my vampire-girlfriends crew, half-thug half-sex, in a weird garden party where everyone drinks this strange red liquid…