Nostalgie-Kur: Black Mirror – San Junipero

Egal ob Black Mirror-Fan oder nicht, „San Junipero“ (die vierte Folge der aktuellen dritten Staffel) gehört absolut auf die Must-see-Liste! Da alle Folgen voneinander unabhängige kleine Filme sind, ist es gar kein Problem, nur diese Folge zu schauen.

Black Mirror ist eine Serie, die sich an teilweise sehr krassen, aber immer wieder doch zu glaubwürdigen Zukunftsvisionen abarbeitet. Dabei steht meist unser Umgang mit Technologie im Mittelpunkt. „San Junipero“ ist in diesem Fall ganz besonders. Bis zur Mitte der Episode ist es schwierig, diese in einem futuristischem Setting zusehen, da hier nämlich ungemein gekonnt mit 80er/90er-Jahre-Nostalgie gespielt wird. Und das vor allem mit Musik und Fashion. Damit ist „San Junipero“ von dem Regisseur Owen Harris und dem Autor Charlie Brooker bestimmt nicht die ideale Folge, um in den Black Mirror-Kosmos einzusteigen, aber einfach eine der besten.

Zuviel verraten darf ich nicht. Nur so viel: Die sehr schüchterne und unbedarfte Yorkie trifft auf Kelly, die umso wilder ist. Sehr schnell wird klar, dass die beiden zusammen gehören, wobei es doch nicht ganz so einfach ist. Aber, und dass muss vorweg genommen werden: es gibt ein Happy End. Mit Blick auf das queere „Personal“ in der aktuellen TV-Landschaft löst die Geschichte von Yorkies und Kelly ziemliche Glücksgefühle aus.

„They have the happiest ending imaginable. So it’s not a big rainbow sandwich, but what appears to be happening there, is happening there. It’s them, they drive off into the sunset together – because, why not?“ – Charlie Brooker