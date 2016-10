Musikvideo-Mittwoch: Potty Mouth

Wenn euch jetzt kalte Herbstböen das feuchte Laub ins Gesicht pusten, dann stellt euch einfach vor, es wäre bühnentaugliches Konfetti aus einer Windmaschine – und lasst euch vom quirligen Punk von Potty Mouth mitreißen. Das bunte Video von Jake Stark spiegelt perfekt den fröhlichen Sound von Ally Einbinder, Abby Weems und Victoria Mandanas. Nach fünf Jahren Bandgeschichte können sie über den Vorschlag, endlich einen Charterfolg zu landen, nicht nur lachen, sondern einen Smash Hit schreiben. Bevor das dazugehörige 2. Album (nach Hell Bent) im Frühjahr 2017 erscheint, werden sie im Vorprogramm von Chvrches in New York auftreten. Hoffentlich weht ihnen dort nicht so viel Müll ins Gesicht.

Stil und Message verbinden Potty Mouth schon bei ihren Fanshirts, auf denen die ersten Schritte zur Bandgründung erklärt sind oder auch: „Gender does not equals genre“. Das ältere Video der Künstlerin und Regisseurin Faye Orlove zu Black and Studs reflektiert, wie viel Kreativität und Subversion in Punkoutfits steckt – inklusive Buch- und MC-Stapel. (Das erinnert mich doch an die drei Moodysson-Mädels aus meiner Doppelreview.)

Potty Mouth @ Facebook – Tumblr – Twitter – Bandcamp