Musikvideo-Mittwoch: Martha

Die britische Punkrockband Martha hat mir ihrem neuen Video endlich meine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Zu Precarious aus dem im Juli erschienenen zweiten Album Blisters In The Pit Of My Heart gibt es ein charmantes Filmchen zwischen Buster-Keaton-Komik und Alltagsflirt. Supermärkte erleben gerade ein Video-Revival, siehe Parlour Tricks.

Die heutige Geschichte entstand in Washington, DC, unter der Regie von Ben Epstein und David Combs aka Baby Pony Food Productions. Das potentielle Traumpaar, Ariana Stone und Lizz Mazer, gehört zwar nicht zur Band, das Covergirl der aktuellen Platte allerdings schon (siehe unten). Die (auch singende) Bassistin Naomi Stephens und ihre Kollegen aus Durham spielen übrigens am Sonntag, den 30. Oktober, in Berlin, in der Griessmühle (Sonnenallee). Macht sicher Spaß!

Hier könnt ihr gleich noch das Album hören (und kaufen):

Blisters In The Pit Of My Heart by Martha

