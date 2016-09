Modevideo-Mittwoch: The Realest Real

Heute geht es ausnahmsweise nicht um Musik, zumindest nicht im engeren Sinne, an rockenden Frauen im Allgemeinen und Musikerin im Besonderen soll es aber nicht fehlen: Ausgerechnet Carrie Brownstein wurde nämlich vom Mode-Label KENZO beauftragt, einen Kurzfilm zu schreiben und zu drehen. Dazu trommelte Carrie ihre Freund*innen Laura Harrier, Kim Gordon, Mahershala Ali, Natasha Lyonne und Rowan Blanchard zusammen. Anstelle eines Hochglanzfilmchens entstand eine kleine Satire auf die Social-Media-Sprache und die „invisible digital walls that separate us from our favorite personalities and icons“. Gäbe es diese Wände nicht, wollte ja jede Kim heiraten und zwei Moms haben, oder?

Portlandia lässt grüßen – auch wenn alle hier etwas teurer gekleidet sind.

